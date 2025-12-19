Президент Туркменистана встретился с императором Японии

Президент Сердар Бердымухамедов в рамках рабочего визита в Японию провел встречу с императором Японии Нарухито.

Тепло поприветствовав высокого гостя, император Японии выразил уверенность, что нынешний визит главы Туркменистана станет очередным значимым шагом на пути дальнейшего укрепления и расширения межгосударственного сотрудничества и, пользуясь случаем, передал искренние слова приветствия национальному лидеру туркменского народа, председателю Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову.

Поблагодарив за добрые слова и оказанное гостеприимство, президент Сердар Бердымухамедов отметил, что очень рад встретиться с императором второй раз за этот год. Пользуясь предоставившейся возможностью, глава туркменского государства передал слова приветствия и наилучшие пожелания от национального лидера туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедова.

Пользуясь случаем, глава туркменского государства поздравил императора Японии с успешным завершением Всемирной выставки «ЭКСПО-2025». Как подчеркивалось, участие Туркменистана в этом смотре привлекло внимание гостей из различных уголков мира и предоставило хорошую возможность для их ознакомления с историей, культурой и достигнутыми в современный период успехами страны.

Подтвердив открытость Туркменистана дальнейшему углублению сотрудничества с Японией, глава Туркменистана поблагодарил императора Нарухито за большой личный вклад в развитие межгосударственного взаимодействия. В завершение встречи президент Сердар Бердымухамедов и император Нарухито, выразив уверенность в долгосрочном стратегическом партнерстве по широкому спектру направлений на благо туркменского и японского народов, обменялись наилучшими пожеланиями.

