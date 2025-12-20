Фильм «Махтумкули Фраги» стал лауреатом кинопремии «Олтин Хумо» в Ташкенте

В Ташкенте завершился международный кинофорум «Живая история», организованный при содействии Агентства кинематографии Республики Узбекистан и Творческого союза кинодеятелей Узбекистана. Форум подтвердил свой статус одного из ведущих международных событий в сфере кино, собрав режиссеров, продюсеров и специалистов из почти 20 стран, включая Россию, Японию, Казахстан, Туркменистан, Турцию, Китай, США, Францию.

Делегация Туркменистана представила на форуме национальные кинопроекты, вызвавшие интерес профессионального сообщества. В ходе дискуссий обсуждались подходы к осмыслению исторического и культурного наследия, а также возможности развития двустороннего сотрудничества в области кино и анимации. По итогам были подписаны меморандумы о расширении международного партнерства и реализации совместных проектов с использованием современных цифровых технологий.

Кульминационным событием форума стала церемония вручения национальной кинопремии «Олтин Хумо – 2025» во Дворце национального киноискусства Узбекистана. Художественный фильм «Махтумкули Фраги», созданный совместными усилиями туркменских и узбекских кинематографистов, удостоился высшей оценки в номинации «Лучший фильм» и наград за лучший грим и костюмы. Режиссер картины Музаффар Эркинов отметил, что работа над фильмом еще больше укрепила понимание ценностей и духовной близости двух народов.

Кинопроект, посвященный 300-летию со дня рождения великого поэта и философа Востока, был реализован при поддержке Агентства кинематографии Узбекистана, объединения «Туркменфильм» имени Огузхана и Центра развития национальной кинематографии. В фильме снялись ведущие туркменские актеры.

Картина успешно демонстрировалась на международных фестивалях в Ашхабаде, Болгарии, Казани, Турции, Лондоне, а также в Нью-Йорке, Барселоне, Измире. Масштабный кинопроект стал ярким подтверждением высокого уровня культурного сотрудничества и духовной близости двух стран.

