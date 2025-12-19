Президент Туркменистана встретился с представителями бизнес-сообщества Японии

Президент Сердар Бердымухамедов в рамках рабочего визита в Японию провел встречу с руководителями ведущих японских компаний.

Подобные деловые встречи, проводимые под председательством президента Сердара Бердымухамедова, служат эффективной площадкой для ознакомления партнеров с успехами, достигнутыми Туркменистаном в различных секторах экономики, и инвестиционным потенциалом страны. А для зарубежных партнеров – это хорошая возможность для презентации своих проектов и предложений.

Такие форумы содействуют привлечению инвестиций в различные отрасли национальной экономики, развитию предпринимательства и закладывают основу для крупных перспективных проектов. В настоящее время ведущие японские компании продуктивно работают в Туркменистане. При этом основными направлениями взаимодействия выступают такие сферы, как газ и нефтехимия, транспортно-коммуникационный сектор, сельское хозяйство, передовые технологии.

Открывая деловое мероприятие, председатель Японо-туркменского комитета по экономическому сотрудничеству, исполнительный вице-президент компании «ITOCHU Corporation» выразил уверенность, что нынешний форум придаст импульс дальнейшему расширению торгово-экономического взаимодействия между двумя странами.

Затем слово было предоставлено главе Туркменистана. В числе приоритетных направлений сотрудничества Сердар Бердымухамедов выделил энергетику, включая возобновляемые источники энергии, транспорт и логистику, высокотехнологичные и экологически ориентированные производства, управление водными ресурсами, модернизацию инфраструктурных объектов, а также подготовку и повышение квалификации специалистов. В данном контексте была высказана готовность к активному продвижению японских технологий и продукции на рынок Туркменистана, прежде всего в таких сферах, как машиностроение, электроника и химическая промышленность.

В завершение выступления президент Сердар Бердымухамедов высказал убежденность, что сегодняшняя встреча станет еще одним важным шагом на пути к реализации новых совместных инициатив и проектов, отвечающих интересам обеих сторон. Затем состоялась церемония подписания двусторонних документов, предусматривающих конкретные направления развития сотрудничества и реализацию совместных проектов.

Таким образом, нынешняя встреча и подписанные документы призваны придать импульс дальнейшему развитию туркменско-японского партнерства, осуществляемого на принципе взаимной выгоды.

