Президент Туркменистана провел переговоры с руководителем Палаты представителей Парламента Японии

Президент Сердар Бердымухамедов в рамках рабочего визита в Японию провел встречу с председателем Палаты представителей Парламента Японии Фукуширо Нукага.

В ходе беседы отмечалось, что в последние годы партнерство парламентов двух стран характеризуется стабильностью и последовательностью, что позволило вывести его на качественно новый уровень. Между Меджлисом Туркменистана и Палатой представителей Парламента Японии действуют группы дружбы, которые стали важной платформой для обмена мнениями в законотворческой деятельности и установления взаимодействия в гуманитарной сфере. В данном контексте акцент был сделан на необходимости укрепления туркменско-японских межпарламентских отношений с учётом растущей роли парламентской дипломатии в современную эпоху.

Фукуширо Нукага подчеркнул, что с особой теплотой вспоминает встречу с президентом Сердаром Бердымухамедовым, которая состоялась в апреле текущего года во время визита главы государства в Японию. Как подчеркивалось, на Всемирной выставке «ЭКСПО–2025» первым был открыт павильон Туркменистана, ставший одним из наиболее посещаемых.

Председатель Палаты представителей Парламента Японии сердечно поздравил президента Сердара Бердымухамедова с успешным проведением Международного форума мира и доверия, приуроченного к 30-й годовщине постоянного нейтралитета Туркменистана.

В завершение встречи президент Сердар Бердымухамедов и председатель Палаты представителей Парламента Фукуширо Нукага, выразив уверенность в расширении межпарламентских отношений между Туркменистаном и Японией, обменялись пожеланиями крепкого здоровья и благополучия.

