Президент Туркменистана встретился с руководителем Японско-туркменской межпарламентской группы дружбы

Президент Сердар Бердымухамедов в рамках визита в Японию провел встречу с председателем Японско-туркменской межпарламентской группы дружбы Эндо Тошиаки.

Стороны отметили, что сотрудничество между Туркменистаном и Японией отличается высоким уровнем. При этом значимую роль играет парламентская дипломатия. В данном контексте глава Туркменского государства отметил, что парламентские связи выступают в числе ключевых направлений партнерства между Туркменистаном и Японией. Регулярные встречи межпарламентских групп дружбы являются ярким подтверждением активного и эффективного характера отношений между законодательными органами двух стран.

Парламентское взаимодействие между Японией и Туркменистаном служит надёжным правовым и политическим фундаментом для углубления многовекторного межгосударственного диалога, сказал Эндо Тошиаки. При этом отмечалось, что деятельность межпарламентской группы дружбы, наряду с обменом передового опыта в законотворческой сфере, содействует практической реализации экономических проектов, культурно-гуманитарных инициатив и координации усилий на международной арене.

Как подчеркивалось, большая роль в двусторонних отношениях отводится экономическому партнерству, которое обрело стабильный, долгосрочный и обоюдовыгодный характер. Немаловажное значение в двустороннем сотрудничестве имеет культурно-гуманитарная сфера, в частности, здравоохранение, образование, культура.

В завершение встречи арезидент Сердар Бердымухамедов и председатель Японско-туркменской межпарламентской группы дружбы Эндо Тошиаки выразили уверенность, что традиционно дружественные отношения будут и далее укрепляться во имя благополучия народов двух стран, и обменялись наилучшими пожеланиями.

© TURKMENISTAN.RU, 2025