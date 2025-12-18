В Ашхабаде прошло заседание Туркменско-австрийской группы дружбы

В туркменской столице состоялось заседание Туркменско-австрийской группы дружбы, на котором были подведены итоги проделанной работы в уходящем году. В заседании, проведенном в гибридном формате, приняли участие члены общества как с туркменской, так и с австрийской стороны.

Выступившие на заседании с удовлетворением констатировали высокий уровень туркменско-австрийских отношений, строящихся на принципах взаимного доверия и уважения интересов друг друга. Как отмечалось, обе страны демонстрируют стремление максимально полно использовать имеющийся солидный потенциал для реализации совместных проектов.

В ходе заседания был рассмотрен и обсужден ряд ключевых вопросов, направленных на дальнейшее укрепление двустороннего сотрудничества и расширение деятельности группы дружбы. Выступившие по цифровой связи участники, говоря об укреплении деловых связей, отметили огромный потенциал новых инициатив и реализуемых проектов.

Основные вопросы были сосредоточены вокруг перспектив развития взаимовыгодного экономического партнерства и дальнейшего укрепления двусторонних отношений, в том числе через культурную дипломатию. На заседании обсуждены и другие перспективные проекты на 2026 год, рассмотрены пожелания и предложения, направленные на активизацию деятельности группы дружбы, привлечение к совместной работе ведущих туркменских компаний.

