США устранили ряд визовых ограничений для граждан Туркменистана

США отменили ограничения на въезд граждан Туркменистана по ряду неиммиграционных виз, ранее введенные в рамках президентской прокламации от июня 2025 года. Соответствующее решение закреплено в обновленной прокламации Белого дома, опубликованной в декабре 2025 года.

В документе отмечается, что за прошедший период Туркменистан продемонстрировал существенный прогресс в сфере управления идентификационными данными и обмена информацией, а также наладил конструктивное взаимодействие с американской стороной по вопросам безопасности и миграционного контроля. В связи с этим ограничения, применявшиеся ранее, были пересмотрены и смягчены.

Согласно новой прокламации, полностью снята приостановка въезда в США для граждан Туркменистана по следующим неиммиграционным визам: B-1 (деловая виза) – предназначена для краткосрочных деловых поездок, включая участие в переговорах, конференциях, деловых встречах и иных коммерческих мероприятиях без права трудоустройства; B-2 (туристическая виза) – выдается для туристических поездок, посещения родственников, лечения и других частных целей; B-1/B-2 (комбинированная виза) – наиболее распространённая категория, позволяющая совмещать деловые и туристические цели поездки; F (студенческая виза) – предоставляется для обучения в аккредитованных учебных заведениях США, включая университеты, колледжи и языковые школы; M (виза профессионального обучения) – используется для обучения по техническим и профессиональным программам, не относящимся к академическому образованию; J (виза обменных программ) – охватывает широкий спектр образовательных и профессиональных программ обмена, включая стажировки, научные исследования, академические визиты и культурные проекты.

Отмена ограничений означает, что граждане Туркменистана вновь могут подавать заявления на указанные категории виз и въезжать в США для временного пребывания в обычном порядке. При этом в документе оговорено, что ограничения на въезд граждан Туркменистана по иммиграционным визам (для постоянного проживания в США) сохраняются. Американская сторона отмечает, что по данному направлению остаются отдельные вопросы, требующие дополнительной оценки.

