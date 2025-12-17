Туркменистан принял участие в региональной встрече по Афганистану

Туркменистан принял участие в региональной встрече высокого уровня по Афганистану, состоявшейся в Тегеране. В заседании приняли участие специальные представители соседних с Афганистаном стран и региональных партнеров, включая Иран, Пакистан, Россию, Узбекистан, Китай, Таджикистан и Туркменистан, что подчеркивает важность координированного регионального подхода к урегулированию ситуации в исламском государстве.

В ходе встречи была подтверждена роль соседних государств в содействии долгосрочной стабильности в Афганистане. Участники были твердо убеждены в том, что стабильность будет достигнута исключительно при условии невмешательства третьих стран в дела региона. Эксперты подчеркнули важность поддержания экономических и торговых отношений с Афганистаном.

Этот подход соотносится с позицией Туркменистана, который видит в экономическом развитии ключ к улучшению условий жизни афганского народа и региональной интеграции. В рамках политики нейтралитета и добрососедства Туркменистан неизменно выступает за оказание гуманитарной помощи афганскому народу и готов содействовать реализации инфраструктурных проектов, способствующих благополучию страны.

Участники встречи призвали к использованию дипломатических механизмов для решения трансграничных вопросов. Стороны приветствовали готовность Пакистана провести второй раунд заседания специальных представителей в столице Пакистана, Исламабаде, в марте следующего года.

Проведение такого рода региональных встреч демонстрирует прагматичную и сдержанную стратегию соседних государств, направленную на создание долгосрочной региональной структуры для обеспечения политической стабильности и экономического развития в Афганистане.

