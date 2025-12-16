Главная елка страны зажглась в Ашхабаде

В столице Туркменистана состоялась традиционная церемония зажжения огней на главной новогодней елке страны, ознаменовавшая начало праздничных мероприятий, посвященных Новому году.

Согласно сложившемуся обычаю, центральной площадкой торжеств стала территория перед культурно-развлекательным центром «Алем» (Вселенная), расположенным в южной части города. Здесь была установлена высокая зеленая елка, вокруг которой создали сказочную праздничную атмосферу.

На церемонию собрались многочисленные жители и гости столицы, дети и взрослые, фольклорные и танцевальные коллективы, артисты цирка и театра в праздничных костюмах, а также персонажи сказок. Елка была украшена разноцветными огнями, а зрители с нетерпением ожидали начала представлений.

Кульминацией праздника стало зажжение по просьбе детей огней на елке с помощью волшебного посоха Аяз-баба (туркменский Дед Мороз). В этот же момент праздничной иллюминацией одновременно засияли новогодние елки, установленные на центральных площадях городов во всех регионах страны.

В областях страны также прошли массовые праздничные выступления, звучали музыка и песни, а дети водили хороводы вокруг новогодних елок.

© TURKMENISTAN.RU, 2025