В Туркменистане отметили День работников нефтегазовой промышленности и геологии

По случаю Дня работников нефтегазовой промышленности и геологии Туркменистана в здании нефтегазового комплекса страны состоялась конференция «Достижения в нефтегазовой отрасли в Международный год мира и доверия». В ней приняли участие руководители отрасли, представители профильных организаций и трудовых коллективов.

Участники конференции вспомнили, что дата проведения профессионального праздника была выбрана в честь сдачи в эксплуатацию международного газопровода Туркменистан – Китай, происшедшей 14 декабря 2009 года. Весьма символично, что этот день, вписанный золотыми буквами в историю страны, был объявлен Днем работников нефтегазовой промышленности и геологии.

В числе нынешних достижений отрасли можно отметить открытие в различных уголках страны новых нефтегазовых месторождений, функционирование газопроводов Туркменистан – Китай и Восток – Запад, запуск ныне реализуемого транснационального газопровода Туркменистан – Афганистан – Пакистан – Индия. В выступлениях участников конференции отмечалось, что в соответствии с национальными программами предусмотрена реализация комплексных мер с целью существенного повышения уровня производства в нефтегазовом секторе.

Наиболее отличившимся нефтяникам, газовикам, геологам и другим работникам ТЭК от имени президента Сердара Бердымухамедова были вручены ценные подарки. Затем состоялась церемония награждения победителей творческих конкурсов, организованных Советом профсоюза работников нефтегазового комплекса Туркменистана совместно с государственными концернами «Туркменгаз» и «Туркменнефть», а также редакцией газеты «Небит-газ».

По случаю профессионального праздника в Культурно-деловом центре нефтегазового комплекса состоялся концерт с участием мастеров искусств Туркменистана.

