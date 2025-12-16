Делегация Туркменистана приняла участие в глобальном форуме Альянса цивилизаций ООН

Делегация Туркменистана во главе с заместителем министра иностранных дел Ахметом Гурбановым приняла участие в 11-м глобальном форуме Альянса цивилизаций ООН (UNAOC), который проходит в Эр-Рияде.

Форум, посвященный теме «UNAOC: Два десятилетия диалога во имя человечества: продвижение новой эры взаимного уважения и понимания в многополярном мире», объединил представителей национальных правительств, молодежных и женских лидеров, а также представителей институтов гражданского общества и медиа структур со всего мира.

Задача форума – стать эффективной площадкой для обмена мнения идеями и опытом по укреплению глобального мира, развитию диалога и продвижению межкультурных ценностей. В своем выступлении глава туркменской делегации подчеркнул возросшую значимость Альянса цивилизаций ООН в условиях кризиса доверия и поляризации в международных отношениях. Он представил инициативы Туркменистана, предлагаемые к реализации совместно с Альянсом цивилизаций ООН, включая продвижение культуры мира и посредничества, развитие гуманитарного и межкультурного диалога, учреждение региональных и молодежных платформ миротворческого сотрудничества, а также укрепление доверия и взаимопонимания между народами.

По итогам форума принята декларация, которая определяет следующий этап развития альянса.

