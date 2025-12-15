В МИД Туркменистана состоялась встреча с заместителем генерального директора ЮНЕСКО

В МИД Туркменистана состоялась встреча между министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым и заместителем генерального директора ЮНЕСКО Син Цуем, посетившим Ашхабад для участия в мероприятиях, посвященных Международному году мира и доверия, Международному дню нейтралитета и 30-й годовщине постоянного нейтралитета Туркменистана.

В ходе встречи стороны констатировали высокий уровень сотрудничества между Туркменистаном и ЮНЕСКО. Особое внимание уделено значимости включения национальной номинации «Искусство разведения туркменского алабая» в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества. Данное решение было принято 11 декабря текущего года на заседании Межправительственного комитета по охране нематериального культурного наследия ЮНЕСКО в Нью-Дели.

Стороны также обменялись мнениями по конкретным направлениям предстоящей повестки сотрудничества и рассмотрели практические аспекты реализации совместных проектов. В завершение встречи была подтверждена обоюдная приверженность дальнейшему расширению взаимодействия в сферах образования, науки и культуры, а также сохранения материального и нематериального наследия.

