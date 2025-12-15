Высокий китайский гость встретился в Ашхабаде с лидерами общественных организаций

Специальный посланник председателя Китайской Народной Республики Си Цзинпиня, заместитель председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) Пэн Цинхуа, находящийся с визитом в Ашхабаде, провел встречу с представителями общественных организаций Туркменистана.

В своей речи вице-спикер парламента КНР высоко оценил происходящие в Туркменистане преобразования и подтвердил готовность Китая к углублению стратегического партнёрства.

Обращаясь к участникам встречи, Пэн Цинхуа отметил, что отношения между Китаем и Туркменистаном уходят корнями в глубокое прошлое, о чем свидетельствуют китайские монеты и фарфор, найденные в древнем городе Мерве, а современное всестороннее сотрудничество неуклонно укрепляется с момента установления дипломатических отношений более 30 лет назад.

«На сегодняшний день между странами подписано более 100 стратегически-нацеленных совместных документов. Китайско-туркменские отношения сохраняют благоприятную тенденцию развития. Китай и Туркменистан являются доверительными партнерами, чье двустороннее сотрудничество основано на взаимном уважении». – сказал гость из Поднебесной.

Пэн Цинхуа констатировал, что экономические связи между странами становятся все теснее, а структура сотрудничества становится все более прочной, сбалансированной и здоровой.

Вице-спикер парламента КНР поделился, что принял участие в Международном форуме мира и доверия, где высоко оценил призыв Туркменистана добиваться мира через доверие. Поддерживая инициативу Туркменистана о провозглашении Генеральной Ассамблеей ООН 2025 года Международным годом мира и доверия, Пэн Цинхуа сделал акцент на совместном стремлении стран в продвижении общечеловеческих ценностей.

«Китай и Туркменистан должны совместно развивать правильный исторический взгляд, продвигать общечеловеческие ценности мира, идеалы справедливости, демократии и свободы», – заявил Пэн Цинхуа.

