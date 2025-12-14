|14.12.25 08:46
Владимир Путин и Сердар Бердымухамедов обсудили возможности наращивания партнерства
Тема дальнейшего наращивания стратегического партнерства была обсуждена на встрече президентов Туркменистана и России на полях Международного форума мира и доверия в Ашхабаде.
Искренне поздравив президента Сердара Бердымухамедова с успешным проведением международного форума, а также с 30-летием постоянного нейтралитета Туркменистана, президент Российской Федерации высоко оценил проводимый Туркменистаном внешнеполитический курс.
Подчеркнув, что развитие стратегического сотрудничества с Российской Федерацией остается одним из приоритетов внешней политики Туркменистана, президент Сердар Бердымухамедов отметил, что традиционно дружественные отношения между двумя странами основываются на давних узах дружбы, доверия и взаимопонимания.
В ходе встречи Сердар Бердымухамедов подтвердил готовность Туркменистана к дальнейшему всестороннему, многоплановому сотрудничеству с Российской Федерацией и выразил уверенность в дальнейшем развитии и укреплении туркменско-российских отношений на благо народов обеих стран.
