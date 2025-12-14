Ашхабад и Анкара нацелены на масштабное развитие сотрудничества

На полях Международного форума мира и доверия состоялась встреча президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом. Переговоры подтвердили неизменный приоритет Туркменистана – наращивание стратегического партнерства с Турецкой Республикой с ориентиром на долгосрочность.

Реджеп Тайип Эрдоган выразил признательность за оказанный прием и подчеркнул, что Турция высоко оценивает проводимый братским Туркменистаном миролюбивый внешнеполитический курс и его впечатляющие достижения во всех сферах.

Президент Сердар Бердымухамедов выразил твердую уверенность, что итоги визита турецкого лидера придадут новый импульс расширению двусторонних отношений. Оба государства связывают многовековые узы дружбы и братства, что составляет прочную основу для углубления межгосударственного диалога на высшем уровне.

Главы государств отметили наличие широких возможностей для развития конструктивного сотрудничества в следующих приоритетных направлениях: топливно-энергетическая сфера, транспортно-коммуникационный сектор, сельское хозяйство, инвестиции. Сотрудничество в этих сферах, как было отмечено, должно развиваться как в двустороннем, так и в региональном форматах. Собеседники также обсудили важность неуклонного наращивания культурно-гуманитарного диалога между братскими народами обеих стран.

