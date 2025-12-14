Председатель Халк Маслахаты Туркменистана провел ряд встреч с руководителями международных организаций

Торжества, прошедшие в Ашхабаде по случаю Международного года мира и доверия, Международного дня нейтралитета и 30-летия постоянного нейтралитета Туркменистана, стали важной площадкой для широкого международного диалога. Важное значение имели встречи председателя Халк Маслахаты, национального лидера туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедова с руководителями ряда авторитетных международных организаций.

Так, во время встречи с генеральным секретарем ШОС Нурланом Ермекбаевым была подчеркнута высокая оценка Шанхайской организацией сотрудничества правового статуса постоянного нейтралитета Туркменистана. Гость отметил, что регулярное участие Туркменистана в саммитах организации в статусе почетного гостя демонстрирует общий настрой на сотрудничество, основанное на равноправии и уважении. Было выражено убеждение, что диалог с Шанхайской организацией сотрудничества и впредь будет динамично развиваться, упрочивая атмосферу добрососедства и взаимопонимания.

В ходе беседы с генеральным секретарем Организации экономического сотрудничества Асадом Маджидом Ханом обсуждались ключевые направления взаимодействия в экономической, транспортной, энергетической и экологической сферах. Гость отметил, что Туркменистан, обладая серьезными энергетическими ресурсами и выгодным географическим положением, выразил готовность к углублению сотрудничества с государствами-членами ОЭС, включая развитие транспортно-логистических маршрутов и участие в проектах, формирующих новые транзитные коридоры. В ходе беседы была подчеркнута открытость к практическим инициативам и стремление к выработке решений, способствующих устойчивому развитию всего региона.

Состоявшаяся на полях форума встреча Гурбангулы Бердымухамедова с генеральным директором Организации исламского мира по вопросам образования, науки и культуры Салимом Аль Маликом стала важным подтверждением стремления Туркменистана к укреплению гуманитарного партнерства. Гость высоко оценил работу, проводимую в Туркменистане по сохранению и популяризации национального культурного наследия, отметив её значимость для исламского мира и международного культурного пространства.

Ашхабадские встречи председателя Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедова с руководителями международных организаций подтвердили, что нейтралитет Туркменистана является действенным инструментом продвижения мира и укрепления международных связей.

