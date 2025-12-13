Столицу Туркменистана озарил праздничный фейерверк в честь 30-летия нейтралитета

Туркменистан торжественно отметил 30-ю годовщину своего постоянного нейтралитета. Центральным событием праздника стал представительный Международный форум мира и доверия, на котором лидеры государств и международных организаций обсудили вопросы региональной безопасности, экономического сотрудничества и укрепления добрососедских отношений.

В своих выступлениях главы делегаций подчеркнули важность политики нейтралитета Туркменистана для обеспечения стабильности в Центрально-Азиатском регионе и в мире в целом.

Празднование завершилось грандиозным фейерверком, который озарил вечернее небо над Ашхабадом. Жители и гости столицы наблюдали за красочным фейерверком с различными формами и расцветками залпов.

Для почетных гостей торжества вечером состоялся праздничный концерт, посвященный Международному дню нейтралитета и 30-летию постоянного нейтралитета Туркменистана. В концертной программе приняли участие ведущие артисты страны, исполнившие национальные песни и танцы.

