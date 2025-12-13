Масштабная выставка в Ашхабаде посвящена 30-летию нейтралитета

В Торгово-промышленной палате Туркменистана открылась масштабная выставка, приуроченная к 30-летию постоянного нейтралитета страны и Международному дню нейтралитета.

Первыми её посетителями стали многочисленные иностранные гости и представители международных организаций, прибывшие в Туркменистан для участия в различных мероприятиях по случаю знаменательной даты. На торжественной церемонии открытия международного смотра было зачитано обращение президента Сердара Бердымухамедова к участникам выставки.

В своём послании глава государства искренне пожелал масштабной выставке больших успехов. Президент страны выразил твердую уверенность, что выставка, проводимая в Международный год мира и доверия, станет наглядным свидетельством больших успехов и достижений Туркменистана в экономической, политической, социальной, культурно-гуманитарной и научно-технической сферах за три десятилетия постоянного нейтралитета, торжеством уникальных миролюбивых традиций туркменского народа.

