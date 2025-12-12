Владимир Путин высоко оценил миротворческую активность Туркменистана

Президент России Владимир Путин принял участие в форуме «Мир и доверие: единство целей в интересах устойчивого будущего» в Туркменистане.

Выступая на форуме, приуроченном к Международному году мира и доверия, он отметил, что 12 декабря исполнилось 30 лет с момента, когда Генеральная Ассамблея ООН единогласно утвердила резолюцию о постоянном нейтралитете Туркменистана. Эта дата стала государственным праздником в стране и позже была закреплена в международном календаре ООН как День нейтралитета.

По словам российского лидера, Туркменистан проводит взвешенный внешнеполитический курс, вносит существенный вклад в укрепление региональной и международной безопасности и стабильности, прилагает серьезные усилия для формирования атмосферы сотрудничества и взаимного доверия в мировых делах. Российский президент отметил значимость выбранного Туркменистаном курса для устойчивости региона и поздравил граждан страны с юбилейной датой.

Владимир Путин также высоко оценил подготовленный Туркменистаном проект Ашхабадской декларации и указал, что документ должен стать ключевым итогом работы форума. В документе отражены положения о миролюбии, невмешательстве во внутренние дела государств и уважении права стран самостоятельно определять собственную модель развития. Он заявил, что Россия поддерживает проект и изложенную в нем приверженность базовым принципам международных отношений, закрепленным в Уставе ООН.

