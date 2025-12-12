Ашхабад принимает гостей Форума мира

В туркменской столице проходит Международный форум по случаю 30-летнего юбилея постоянного нейтралитета Туркменистана, Международного дня нейтралитета и объявления 2025 года «Международным годом мира и доверия». В форуме принимают участие делегации высокого уровня из многих стран мира, международных и региональных организаций.

Правовой государственный статус постоянного нейтралитета, трижды признанный резолюциями Генеральной Ассамблеи ООН, составляет основу внешнеполитического курса Туркменистана. Этот статус, поддерживаемый мировым сообществом, укрепил позиции страны как миротворческого государства. Позитивный нейтралитет – это активная стратегия, основанная на принципах мира и доверия. Внешняя политика страны направлена на содействие стабильности, безопасности и взаимопониманию в регионе и за его пределами и полностью соответствует принципам ООН.

Туркменистан твердо придерживается норм международного права и положений Устава ООН. Нейтралитет Туркменистана предполагает активное использование дипломатических, политических и экономических инструментов для предотвращения конфликтов. Позитивный нейтралитет Туркменистана в Центральной Азии является важным условием региональной стабильности и добрососедства. Туркменистан последовательно выступает за разработку скоординированных решений актуальных вопросов региональной и международной повестки дня и за эффективный диалог.

Перед открытием форума главы делегаций стран, участвующих в международной встрече высокого уровня, возложили букеты цветов к Монументу нейтралитета, что стало символом глубокого уважения к внешней политике страны и ее правовому статусу нейтрального государства.

