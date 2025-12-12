Президент Туркменистана встретился с главами делегаций на Ашхабадском форуме мира

В рамках торжеств, посвященных Международному дню нейтралитета и 30-летию постоянного нейтралитета Туркменистана, президент Сердар Бердымухамедов провел серию встреч с главами государств и правительств, представителями крупного бизнеса из Азии, Африки, Ближнего Востока и Европы. Переговоры продемонстрировали глобальное значение туркменской миротворческой политики и широкий охват международного сотрудничества.

Президент Республики Ирак Абдул Латиф Рашид, совершивший первый визит в Туркменистан, дал высокую оценку достижениям нейтрального государства. Стороны отметили многовековую историю взаимоотношений со странами Ближнего Востока и подтвердили готовность к расширению сотрудничества.

Президент Республики Армения Ваагн Хачатурян высоко оценил инициативы Туркменистана в области экологии и охраны окружающей среды. Президент Сердар Бердымухамедов подчеркнул, что межгосударственный диалог значительно укрепился. Стороны подтвердили готовность к активному взаимодействию по диверсификации торгово-экономических связей и сотрудничеству в разработке перспективных проектов.

Премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов назвал туркменский нейтралитет образцовым примером установления дружественных отношений. Глава Туркменистана подчеркнул, что Туркменистан и Азербайджан объединяет общее историко-культурное наследие, которое служит основой для расширения всестороннего партнерства, базирующегося на принципах добрососедства и равноправия.

Премьер-министр Исламской Республики Пакистан Мухаммад Шахбаз Шариф отметил, что двусторонние отношения успешно развиваются в различных направлениях. Глава Туркменистана назвал Пакистан одним из важнейших партнеров в Южно-Азиатском регионе и сделал акцент сделан на скорейшей реализации крупнейших энергетических и коммуникационных проектов, включая ТАПИ, высоковольтную линию электропередачи и оптико-волоконную связь по маршруту Туркменистан – Афганистан – Пакистан, которые станут ключевым фактором регионального устойчивого развития.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в ходе встречи констатировал заметную активизацию туркменско-грузинского партнерства. Премьер-министр подчеркнул приверженность Туркменистана делу обеспечения устойчивого развития в регионе. Глава Туркменистана отметил значимость туркменско-грузинских переговоров, состоявшихся ранее в Авазе.

Отдельные встречи были посвящены обсуждению совместных промышленных и строительных проектов, что подчеркивает инвестиционную привлекательность Туркменистана в высокотехнологичных отраслях. Переговоры подтвердили стремление Туркменистана к конструктивному и продуктивному партнерству по всему спектру международной повестки, демонстрируя практическое наполнение политики миролюбия и доверия.

