Представлены обновленные символы туркменского нейтралитета

В канун тридцатилетия обретения Туркменистаном статуса нейтрального государства в Ашхабаде прошла торжественная церемония открытия обновленных символов праздничной даты – Арки нейтралитета и церемониальной площади с флагштоками государств – членов ООН.

Расположенные в южной части города памятники живописно смотрятся на фоне склонов Копетдага. В декоре обновленных символов наряду с традиционным для Ашхабада белым мрамором использован на этот раз небесно-голубой цвет, ассоциируемый с цветом эмблемы и флага ООН.

На торжественной церемонии открытия, собравшей многочисленных почетных гостей, выступили председатель Меджлиса Туркменистана Дуньягозель Гулманова, вице-премьер, министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов, заместитель генерального секретаря ООН, генеральный директор отделения ООН в Женеве Татьяна Валова.

Выступившие отметили, что политика постоянного нейтралитета Туркменистана имеет прочную международно-правовую основу, подкрепленную и развитую тремя резолюциями Генеральной Ассамблеи ООН. Эти документы отражают развитие доктрины нейтралитета от политического принципа до многофункционального инструмента международной дипломатии.

