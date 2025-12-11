В Каракумах прошла автогонка в честь 30-летия нейтралитета страны

12 экипажей, представлявших команды Министерства автомобильного транспорта, МВД и Федерации автоспорта Туркменистана, приняли участие в чемпионате по ралли-рейду в зачете внедорожников в классе Т2. Соревнования были приурочены к 30-летию постоянного нейтралитета Туркменистана.

Общая протяженность трассы, которая была проложена в пустыне Каракумы по территории Геоктепинского и Бахарденского районов Ахалского велаята (области), составила 206 километров. Победителем с результатом 2 часа 21 минута 36 секунд стал экипаж Федерации автомобильного спорта Туркменистана в составе пилота Максатмырата Данатарова и штурмана Дидара Оразмедова.

Вторыми финишировали со временем 2 часа 39 минут 48 секунд представители Министерства автомобильного транспорта Туркменистана – пилот Мердан Тойлыев и штурман Акмухаммет Тойлыев.

Третий результат – 2 часа 43 минуты 27 секунд – показал экипаж, в котором функции пилота выполнял спортсмен МВД Сулейман Аннамамедов, а роль штурмана – представитель Федерации автоспорта Туркменистана Рафаэль Гайнуллин.

