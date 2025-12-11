Делегация Туркменистана принимает участие в сессии Межправительственного комитета ЮНЕСКО В Нью-Дели началась 20-я сессия Межправительственного комитета ЮНЕСКО по охране нематериального культурного наследия. Среди принявших участие в сессии представителей 181 государства и неправительственных организаций, являющихся сторонами Конвенции ЮНЕСКО по охране нематериального культурного наследия, была и делегация Туркменистана. В ходе сессии Межправительственный комитет ЮНЕСКО по охране нематериального культурного наследия рассмотрит в общей сложности 66 заявок, представленных государствами-членами для включения в различные списки в рамках конвенции. Из них 54 были номинированы на включение в Список нематериального культурного наследия человечества, 11 – на включение в Список нематериального культурного наследия, нуждающегося в срочной защите, и 1 – на включение в Список передового опыта по охране нематериального культурного наследия. Среди вопросов, вынесенных на обсуждение участников сессии, – национальная номинация «Традиции разведения туркменских алабаев», представленная Туркменистаном. © TURKMENISTAN.RU, 2025