Гурбангулы Бердымухамедов встретился со спецпредставителем Генерального секретаря ООН

Национальный лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов провел встречу со специальным представителем Генерального секретаря ООН, главой Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии (РЦПДЦА) Кахой Имнадзе.

Диалог состоялся в преддверии Международного дня нейтралитета и был посвящен подведению итогов года, который по инициативе Туркменистана объявлен Международным годом мира и доверия. Каха Имнадзе передал теплые приветствия от Генсека ООН Антониу Гутерриша и высоко оценил инициативы Туркменистана, направленные на обеспечение глобального мира и устойчивого развития в Центральной Азии.

Председатель Халк Маслахаты отметил, что в скором времени в Ашхабаде состоится международный форум высокого уровня, который станет итоговым событием года и эффективной платформой для обсуждения ключевых вопросов международной повестки, устойчивого развития и гуманитарного взаимодействия.

Сотрудничество Туркменистана с ООН сегодня носит стратегический и долгосрочный характер. Туркменская сторона продолжает продвигать ряд жизненно важных инициатив, которые неизменно находят широкую поддержку мирового сообщества: поддержание мира и превентивная дипломатия; обеспечение энергетической безопасности; формирование трансграничных транспортно-транзитных коридоров; охрана окружающей среды.

Руководитель РЦПДЦА выразил искреннюю признательность за последовательное содействие деятельности центра и подтвердил уверенность в дальнейшем укреплении плодотворного сотрудничества с Туркменистаном, опирающегося на солидный опыт многолетнего партнерства.

