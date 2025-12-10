Туркменистан представил свою позицию на глобальном форуме по миграции

В Женеве прошла 116-я сессия совета Международной организации по миграции (IOM/МОМ). В ходе сессии были рассмотрены актуальные вопросы международной миграции, включая взаимосвязь миграции и развития, стратегические направления деятельности организации, а также состоялись выступления государств-членов.

В работе сессии приняла участие делегация Туркменистана, которая обозначила позицию своей страны по ключевым вопросам миграционной политики, подчеркнув необходимость согласованного международного взаимодействия и комплексного подхода к управлению миграционными процессами. Была отмечена важность интеграции глобальных рамочных документов, включая повестку дня на период до 2030 года и имплементацию глобальных договоров по миграции и беженцам в национальные стратегии развития.

Участники сессии получили исчерпывающую информацию об усилиях Туркменистана по модернизации миграционной системы, упрощению легальных каналов миграции, повышению качества процедур въезда и выезда, обеспечению равных социальных и трудовых прав для мигрантов.

