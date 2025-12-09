Туркменские экологи участвуют в экспертном форуме прикаспийских государств

В Махачкале проходит первый Международный экологический форум прикаспийских государств, посвященный выработке совместных механизмов для защиты биосистемы Каспийского моря. В форуме принимают участие около 300 экспертов в области экологии, биологии и геофизики из всех пяти прикаспийских стран: Туркменистана, России, Казахстана, Азербайджана и Ирана.

В центре внимания пленарного заседания, проходившего в очном и онлайн-форматах, оказались наиболее острые экологические проблемы Каспия – прежде всего, вопросы обмеления моря и критическая ситуация с гибелью каспийских тюленей. Участники форума подчеркнули, что для сохранения уникальной фауны и устойчивости всей экосистемы требуется немедленное принятие единых подходов.

Как отметили эксперты, жизненно необходимы разработка комплексной программы мониторинга и создание работающего механизма обмена данными между всеми пятью государствами. Только совместная система наблюдений позволит не просто фиксировать проблемы, но и реально управлять ситуацией, предотвращая угрозы для сохранения уникальных видов, таких как каспийский тюлень.

Активное участие туркменских экспертов в этой дискуссии подтверждает неизменный приоритет, который Туркменистан придает международному сотрудничеству в сфере экологии и защите ресурсов Каспийского моря.

