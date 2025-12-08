Ашхабад принят в Глобальную сеть обучающихся городов ЮНЕСКО

Ашхабад, который добился высоких результатов в развитии системы науки и образования страны и создал необходимые условия для обучения и получения знаний для граждан всех возрастов на протяжении всей жизни, был принят в Глобальную сеть обучающихся городов ЮНЕСКО наряду с 72 городами из 46 стран мира. Это решение ООН стало признанием высоких достижений столицы Туркменистана в данном направлении.

С присоединением новых участников Глобальная сеть обучающихся городов, созданная в 2013 году, выросла до 425 городов из 91 страны, которые в совокупности поддерживают непрерывное обучение почти 500 миллионов человек. Глобальная сеть высоко оценила особые усилия и приверженность новых городов-членов делу реализации на местном уровне права людей всех возрастов на получение образования.

Обучающиеся города ЮНЕСКО – это активно развивающиеся сообщества, где обучение включено в ежедневную жизнь: в школах, на рабочих местах, в библиотеках, музеях и общественных пространствах. Они создают возможности для всех граждан, помогают адаптироваться к меняющимся рынкам труда, способствуют росту грамотности, поддерживают развитие предпринимательства, формируют навыки для работы в эпоху искусственного интеллекта и содействуют устойчивому развитию.

Принятие Ашхабада в Глобальную сеть обучающихся городов ЮНЕСКО является важным шагом в международном признании усилий Туркменистана по развитию человеческого капитала и формированию общества, ориентированного на знания и инновации.

