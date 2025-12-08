К Международному дню нейтралитета в Туркменистане помиловано более 230 человек

В преддверии важного национального и общенародного праздника – Международного дня нейтралитета, который отмечается 12 декабря, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подписал указ о помиловании 231 осужденного гражданина.

Эта благородная акция прошла в рамках расширенного заседания Кабинета министров. Открывая заседание, глава государства подчеркнул, что проведение помилования в честь Международного дня нейтралитета является давней и благородной традицией. Эта акция направлена на тех граждан, которые искренне раскаялись в совершенных преступлениях и сожалеют о содеянном, предоставляя им шанс на исправление и возвращение к нормальной жизни.

После того как Сердар Бердымухамедов подписал соответствующий указ, он поручил руководителям правоохранительных органов принять все необходимые меры, чтобы освобожденные граждане в ближайшее время смогли вернуться в свои семьи. Президент Туркменистана пожелал помилованным добросовестно трудиться и служить Родине, пользуясь плодами своего честного труда.

Таким образом, Туркменистан вновь подтвердил свою приверженность принципам гуманизма и милосердия, предоставляя шанс на новую жизнь сотням своих граждан.

