Состоялась церемония вручения государственных наград по случаю 30-летия нейтралитета Туркменистана

В Министерстве иностранных дел Туркменистана состоялась торжественная церемония награждения работников национальной дипломатической службы юбилейными медалями «К 30-летию нейтралитета Туркменистана».

Обращаясь к участникам церемонии, заместитель председателя Кабинета министров Туркменистана, министр иностранных дел Рашид Мередов акцентировал внимание на значимых международных событиях, проходящих в стране в дни празднования 30-летия постоянного нейтралитета Туркменистана, в частности, на международном форуме, который состоится 12 декабря текущего года в Ашхабаде.

Было отмечено, что перед дипломатической службой Туркменистана стоят важные задачи по дальнейшему укреплению авторитета Туркменистана на международной арене, расширению внешнеполитического диалога и продвижению инициатив в интересах глобального мира и развития.

Затем министр зачитал указ президента Туркменистана о награждении юбилейной медалью Туркменистана «К 30-летию Нейтралитета Туркменистана» и вручил сотрудникам Министерства иностранных дел государственные награды и памятные знаки. Высоких наград были удостоены туркменские дипломаты, внесшие достойный вклад в укрепление государственной независимости и правового статуса постоянного нейтралитета Туркменистана, а также повышение международного авторитета своей страны на мировой арене.

