Туркменистан уверенно сохраняет темпы роста ВВП

На очередном заседании Кабинета министров подведены итоги работы в Туркменистане за одиннадцать месяцев 2025 года. Макроэкономические показатели страны стабильно остаются высокими. Темп роста ВВП поддерживается на уровне 6,3 процента.

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов с удовлетворением оценил представленный отчет. Глава государства отметил эффективную работу ключевых отраслей, включая нефтегазовый, торговый и транспортно-коммуникационный комплексы, а также сельское хозяйство.

Особое внимание Сердар Бердымухамедов уделил успешным реформам в социально-культурной сфере - науке, образовании, здравоохранении, спорте и культуре. Глава государства также подчеркнул, что в стране активно продолжается строительство новых объектов, среди которых промышленные предприятия, жилые массивы, оздоровительные центры, школы и детские сады.

