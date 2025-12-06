Три дня объявлены в Туркменистане нерабочими по случаю 30-летия нейтралитета

11, 12 и 13 декабря объявлены в Туркменистане нерабочими днями по случаю 30-летия нейтралитета. Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подписал указ об объявлении дополнительных нерабочих дней. Согласно решению, озвученному на заседании Кабинета министров, в декабре 2025 года жителей страны ждут четыре нерабочих дня подряд.

В связи с 30-летием обретения Туркменистаном статуса постоянного нейтралитета и Международным годом мира и доверия, нерабочими днями объявлены: 11 декабря (четверг), 12 декабря (пятница), 13 декабря (суббота). Учитывая, что к этим дням присоединяется 14 декабря (воскресенье), население страны получает возможность отдохнуть и отметить знаменательную дату в течение четырех дней.

Глава государства подписал указ об объявлении 11, 12, 13 декабря 2025 года нерабочими днями «в целях создания населению страны благоприятных условий для торжественного празднования Международного дня нейтралитета и надлежащего отдыха».

