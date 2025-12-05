Ведомства Туркменистана и Фонд ООН в области народонаселения подвели итоги работы за год

В Ашхабаде состоялось совместное совещание представителей Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА) и профильных ведомств Туркменистана, посвященное обзору проведенных работ в 2025 году.

Тематика обзора охватила информацию о процессе достижения Целей устойчивого развития (ЦУР) в области репродуктивного здоровья, гендерного равенства, прав замужних женщин и молодого поколения, а также вопросы демографического развития. Были подведены итоги реализации объединенных программ действий и определены перспективные планы. В частности, дана оценка результатам программ и стратегий, направленных на улучшение условий и качества жизни женщин и молодежи.

Отмечалось, что в Туркменистане на программной основе осуществляется гендерно-ориентированная политика, в национальное законодательство имплементируются международные нормы. В сотрудничестве с международными структурами реализуются тематические программы по обеспечению гендерного равенства, связанные с достижением ЦУР до 2030 года.

В числе проведенных мероприятий были названы успешная перепись населения и жилищного фонда с инклюзивным сбором данных в 2022 году, продвижение образования в области демографии в целях наращивания национального потенциала и консультативное определение стратегических направлений и вызовов в области демографической устойчивости.

На полях совещания были представлены ключевые направления партнерства в рамках программы ЮНФПА в Туркменистане на период 2026-2030 годов.

