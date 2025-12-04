Президент Туркменистана совершил рабочий визит в Марыйский велаят

Президент Сердар Бердымухамедов побывал с рабочей поездкой в Марыйском велаяте (области), где ознакомился с темпами сезонных сельскохозяйственных работ, а также с ходом выполнения задач, вытекающих из Национальной сельскохозяйственной программы.

Глава государства провел здесь рабочее совещание с участием руководителей аграрного сектора, на котором были обсуждены вопросы развития АПК и проводимой научно-исследовательской деятельности в этом направлении.

Как отмечалось на совещании, работа, проводимая научно-исследовательскими земледельческими и хлопководческими институтами страны, вносит существенный вклад в достижение позитивных результатов труда производителей аграрной продукции, а также в повышение урожайности культур, внедрение в отрасль инновационных технологий и современного передового опыта, обеспечение продовольственного изобилия в стране.

В ходе рабочего совещания было доложено о проводимых в стране реформах в сельском хозяйстве, комплексных научных работах по повышению плодородия сельскохозяйственных угодий и испытанию новых сортов различных сельхозкультур, где широко используются новейшие технические достижения и передовые технологии. Также сообщалось о работе ученых-селекционеров по созданию высокоурожайных сортов, адаптированных к почвенно-климатическим условиям страны.

Резюмируя итоги совещания, глава государства подчеркнул, что следует придавать большое значение качеству научно-исследовательских работ по селекции и семеноводству сельскохозяйственных культур, эффективно изучать передовой мировой опыт и современные агротехнологии. Отметив, что вопросы повышения квалификации и опыта ученых в данной области должны находиться в центре внимания, президент Туркменистана дал ряд конкретных поручений соответствующим руководителям.

