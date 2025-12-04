О туристическом потенциале Туркменистана рассказала национальная экспозиция на выставке в Ташкенте

Павильон Туркменистана на международной туристической ярмарке «Туризм на Шелковом пути» в Ташкенте стал одной из самых посещаемых и заметных площадок мероприятия. На протяжении всех дней экспозиции у стенда было многолюдно: гости из разных стран с искренним интересом знакомились с богатой историей, уникальной культурой, самобытными традициями и удивительной природой Туркменистана.

Участие Туркменистана в данной международной выставке стало значимым шагом в укреплении имиджа страны на международной арене, продвижении ее туристического потенциала и расширении партнерских связей.

Выставка стала не только ярким культурным событием, но и эффективной деловой площадкой. Туркменские туристические агентства провели множество продуктивных встреч с представителями компаний из других стран. В результате было заключено несколько десятков предварительных соглашений о сотрудничестве, а также договоренности об участии зарубежных компаний на выставках в Туркменистане.

Отдельного внимания заслуживает участие Туркменистана в деловой сессии в рамках выставки, где были представлены туристический потенциал страны, возможности для въездного туризма и перспективы развития выставочного туризма. Кроме того, в рамках мероприятия прошли соревнования шеф-поваров со всего мира, где участники демонстрировали мастерство, представляя блюда национальных кухонь.

