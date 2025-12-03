Президент Туркменистана открыл высокотехнологичный животноводческий комплекс

При участии президента Сердара Бердымухамедова состоялось открытие животноводческого комплекса государственного предприятия «Altyn halka». Открытие этого объекта подчеркивает стратегическую направленность государственной политики на укрепление продовольственной безопасности и внедрение передовых мировых технологий в агропромышленный комплекс страны.

Общая площадь комплекса составляет 375 гектаров, из которых более 9 гектаров занимают различные сооружения, а более 365 гектаров используется для выращивания кормовых культур для скота. Глава государства ознакомился с административным зданием комплекса, особое внимание уделив отделу цифровых систем. Сердар Бердымухамедов осмотрел лабораторное отделение, где ему представили высокоточное оборудование из США, Японии, Германии, Польши и Болгарии.

В завершение ознакомительной части президент лично вручил руководителю комплекса ключи от новой партии мощной техники и транспортных средств.

