В Туркменистане введены в обращение новые образцы банкнот

В честь 30-й годовщины со дня обретения Туркменистаном статуса постоянного нейтралитета Центральный банк страны с 1 декабря текущего года, проходящего под девизом «Международный год мира и доверия», ввел в обращение модифицированные полимерные банкноты номиналом 1, 5, 10 манатов, а также новую полимерную банкноту номиналом 200 манатов.

Основными отличительными характеристиками купюр являются низкая вероятность подделки банкнот, а также высокая стойкость к внешним факторам воздействия – загрязненности, изношенности, порче и т.д. Наряду с этим усилены элементы защиты и усовершенствованы визуальные признаки подлинности купюр.

Цвет и дизайн банкнот номиналом 1, 5 и 10 манатов в целом сохранён, и на них изображена эмблема Международного года мира и доверия. На лицевой стороне купюры номиналом 200 манатов изображен монумент «Arkadag», а на оборотной – здание хякимлика (администрации) города Аркадага.

Новые купюры обязательны к приему на территории всей страны по номинальной стоимости всеми предприятиями, организациями и учреждениями независимо от форм собственности и сферы деятельности для осуществления всех видов платежей. Все банкноты Центробанка образца 2009, 2012, 2014, 2017 и 2020 года продолжают оставаться законным платежным средством в пределах Туркменистана.

