Туркменистан принял участие в заседании постоянного Совета министров культуры ТЮРКСОЙ

Туркменская делегация во главе с министром культуры Туркменистана Атагельды Шамырадовым приняла участие в 42-м заседании постоянного Совета министров культуры государств-участников Международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ), состоявшемся года в городе Актау – культурной столице тюркского мира 2025 года.

Советом была заслушана информация Министерства культуры Республики Узбекистан о провозглашении города Андижана культурной столицей тюркского мира 2026 года и о программе предстоящих мероприятий. Постоянный совет поддержал стратегический документ ТЮРКСОЙ на 2026–2028 годы и утвердил программу деятельности на 2026 год, сформированную на основе предложений государств-участников и традиционных мероприятий организации.

В рамках торжественной церемонии закрытия года «Актау – культурная столица тюркского мира 2025» была представлена культурная программа, представляющая богатое наследие стран тюркского мира. В ходе мероприятия Андижану была передана эстафета культурной столицы тюркского мира на 2026 год.

Участие Туркменистана в заседании постоянного совета и сопутствующих мероприятиях в Актау подтвердило приверженность страны углублению сотрудничества в рамках ТЮРКСОЙ, укреплению гуманитарных связей и дальнейшему развитию культурного взаимодействия со странами тюркского мира.

