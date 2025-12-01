Фильм «Композитор» удостоен награды «Бриллиантовая бабочка»

В Москве состоялась первая церемония вручения открытой евразийской кинопремии «Бриллиантовая бабочка». Значимое событие собрало представителей кинематографического сообщества из 17 стран, представивших на конкурс 34 фильма. По результатам экспертной оценки художественный фильм «Композитор», снятый в Туркменистане, признан лучшим в номинации «Лучший художник».

Награда, изготовленная из высококачественного якутского бриллианта весом 5 карат и стоимостью 250 тысяч долларов, была торжественно вручена художнику-постановщику Мейлису Худайберенову. Высокая оценка труда создателей фильма служит вдохновением для дальнейшего продолжения работы и расширения вклада в развитие культурного наследия Туркменистана.

Фильм «Композитор», созданный при поддержке Благотворительного фонда по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова, был представлен в Туркменистане в 2024 году в ознаменование трехлетия деятельности фонда. Кинокартина, созданная под руководством режиссера Максата Гылыджова, была встречена зрительской аудиторией и получила многочисленные положительные отзывы.

Всего на площадке кинопремии «Бриллиантовая бабочка» наградили победителей в двенадцати номинациях. Среди лауреатов – выдающиеся кинематографисты из России, Китая, Турции, Кыргызстана, Таджикистана, Сербии, Узбекистана и других стран.

Теперь, в рамках открытой евразийской кинопремии состоятся показы фильмов-участников в двенадцати городах России, включая такие крупные культурные центры, как Москва, Санкт-Петербург, Казань и Новосибирск. Также планируется провести показы в Индии и Республике Беларусь. Эта инициатива предоставит зрителям возможность ознакомиться с широким спектром кинематографических произведений, отражающих разнообразие и богатство мирового киноискусства.

