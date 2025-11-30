Уральский народный хор провел гастроли в Ашхабаде

В туркменской столице на сцене Национального музыкально-драматического театра Туркменистана имени Махтумкули прошли яркие выступления Уральского государственного академического русского народного хора. Они вобрали в себя русские народные песни, мелодичные произведения военных и послевоенных лет, искрометные вокально-хореографические композиции.

Предваряя выступления народных артистов, глава дипмиссии Российской Федерации в Туркменистане Иван Волынкин особо отметил традиционно бережное отношение к русскому языку и культуре на туркменской земле.

«Пользуясь случаем, хочу поблагодарить президента Туркменистана, Сердара Бердымухамедова и национального лидера туркменского народа, председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова за внимательное отношение к развитию наших двусторонних гуманитарных связей», – сказал дипломат.

Выступления творческого коллектива из Екатеринбурга в Ашхабаде прошли в рамках проекта «Комплекс культурных акций за рубежом, направленных на продвижение и популяризацию русского языка» при поддержке министерств культуры Туркменистана и Российской Федерации.

Уральский государственный академический русский народный хор является одним из старейших и наиболее известных профессиональных коллективов России, представляющих традиции народного искусства Урала и всей страны. Хор был создан в июле 1943 года. За время своего существования дружная творческая команда, несмотря на смену поколений, осталась верна своим традициям и стала лауреатом многочисленных российских и международных конкурсов. Концерты хора проводились более чем в 50 государствах мира.

В дни выступлений уральского коллектива в фойе театра была представлена уникальная выставка русских народных костюмов, которая позволила ознакомиться со зримым народным воплощением лучших традиций России в сфере прикладного творчества.

© TURKMENISTAN.RU, 2025