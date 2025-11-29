Состоялось заседание Совета министров иностранных дел ЭКО

Очередное, 29-е по счету заседание Совета министров иностранных дел Экономической организации сотрудничества (ЭКО) прошло в режиме видеоконференции. Заседание прошло под председательством Республики Казахстан и было направлено на обсуждение ключевых вопросов дальнейшего развития многостороннего сотрудничества между государствами – членами ЭКО. Туркменская сторона была представлена заместителем министра иностранных дел Туркменистана Ахметом Гурбановым.

В ходе заседания был обсужден широкий спектр вопросов дальнейшего развития взаимодействия государств-членов, совершенствования механизмов регионального сотрудничества и повышения эффективности деятельности организации. Особое внимание было уделено рассмотрению отчета генерального секретаря, итогов профильных министерских встреч и заседаний специализированных структур ЭКО.

В ходе обсуждений были затронуты вопросы экологической устойчивости. Туркменская сторона акцентировала внимание на региональных экологических инициативах, включая создание регионального центра по борьбе с опустыниванием и центра климатических технологий под эгидой ООН. Также была подчеркнута необходимость активного взаимодействия с международными финансовыми институтами и структурами системы ООН.

Отдельное внимание было уделено вопросам развития торгово-экономического сотрудничества, содействия частному сектору, внедрения цифровых инструментов торговли, а также укрепления гуманитарного взаимодействия. По итогам заседания были рассмотрены организационные и финансовые вопросы деятельности ЭКО, а также согласованы дальнейшие шаги по развитию совместных инициатив в рамках организации. Следующее заседание Совета министров иностранных дел ЭКО планируется провести в 2026 году.

