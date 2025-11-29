Состоялась встреча заместителей министров иностранных дел стран Центральной Азии

В казахской Алма-Ате состоялась пятнадцатая по счету ежегодная встреча заместителей министров иностранных дел стран Центральной Азии, организованная МИД Республики Казахстан при содействии Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии (РЦПДЦА).

Во встрече приняли участие заместители министров иностранных дел стран Центральной Азии, представители миссии ООН по содействию Афганистану, департамента по политическим вопросам и вопросам миростроительства, а также РЦПДЦА. Туркменскую делегацию представлял Чрезвычайный и Полномочный Посол Туркменистана в Республике Казахстан Батыр Реджепов.

В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы региональной и международной повестки дня, рассмотрели перспективы развития регионального сотрудничества в Центральной Азии. Были обсуждены конкретные направления регионального сотрудничества, касающиеся торговли и экономики, транспортно-логистических маршрутов, водно-энергетических и климатических вопросов.

Также состоялся обмен мнениями о событиях и тенденциях, влияющих на мир и безопасность в Центральной Азии. В этом контексте было подчеркнуто, что такие встречи играют решающую роль, позволяя своевременно реагировать на возникающие риски и адаптировать совместные меры к новым вызовам.

