Состоялось заседание Межправительственной туркменско-катарской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству

В столице Катара Дохе состоялось третье заседание Межправительственной туркменско-катарской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. В заседании приняли участие руководители и представители ряда государственных ведомств и деловых кругов двух стран.

Повестка дня очередной встречи включала широкий спектр вопросов межгосударственных отношений в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, включая определение новых перспективных направлений взаимодействия. Стороны отметили важную роль Межправительственной туркмено-катарской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству в реализации ранее достигнутых договорённостей.

Представители Туркменистана и Катара всесторонне рассмотрели вопросы развития двусторонних отношений в торгово-экономической, культурно-гуманитарной, транспортно-логистической, нефтегазовой, промышленной, сельскохозяйственной и водной, инвестиционной и банковской сферах, а также проанализировали ход реализации решений предыдущего заседания комиссии.

В ходе встречи состоялся заинтересованный обмен мнениями по вопросам развития сотрудничества в таких областях, как наука и образование, культура, здравоохранение, спорт и туризм, а также охрана окружающей среды.

Подчеркнув необходимость регулярного проведения двусторонних встреч и консультаций, участники встречи выразили уверенность, что достигнутые в ходе нее новые договоренности будут способствовать дальнейшему укреплению конструктивного диалога в интересах двух стран и братских народов.

