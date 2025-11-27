Пропустить навигацию.
 
27.11.25 07:37

Туркменская делегация принимает участие в Глобальном промышленном саммите

Делегация во главе с министром промышленности и строительного производства Туркменистана Тойгулы Нуровым принимает участие в работе 21-й Генеральной конференции ООН по промышленному развитию (ЮНИДО), которая проходит в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Делегаты от правительств, частного сектора и гражданского общества обсуждают, как промышленное развитие может помочь справиться с самыми неотложными глобальными вызовами – от изменения климата и нехватки продовольствия до создания цепочек поставок, приносящих равные выгоды странам и работникам во всем мире, сообщает официальный сайт ООН.  Делегаты рассматривают проекты резолюций, заслушивают доклады о деятельности ЮНИДО и обсуждают новые инициативы.

Генеральная конференция планирует принять решения, которые определят работу ЮНИДО в последующие два года. Эти решения могут повлиять на то, как промышленный сектор будет содействовать построению более справедливого и устойчивого мира.

