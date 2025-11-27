Состоялось очередное заседание Комиссии по сохранению ресурсов Каспия

В туркменской столице, в стенах Института Каспийского моря, состоялось девятое заседание Комиссии по сохранению, рациональному использованию водных биологических ресурсов Каспийского моря и управлению их совместными запасами. Туркменистан председательствует в комиссии в 2025-2026 годах.

В ходе заседания стороны обсудили состояние совместных запасов, вопросы сохранения и воспроизводства водных биоресурсов, а также поделились результатами научных исследований. Принято решение в 2026 году не осуществлять коммерческий промысел осетровых видов рыб, вылов разрешается только для научных целей и воспроизводства в пределах согласованных квот. По результатам заседания был подписан соответствующий протокол.

