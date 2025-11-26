Президента Туркменистана наградили орденом «Алтын Кыран»

Президент Казахстана наградил президента Туркменистана орденом «Алтын Кыран» («Золотой орел» – знак высшей степени отличия Республики Казахстан).

«В вашей стране идет активная модернизация промышленности, транспортной инфраструктуры. Проводится большая работа по укреплению энергетического потенциала и технологической трансформации. Благодаря вашим дальновидным инициативам в братском Туркменистане планомерно реализуются масштабные социальные проекты, поступательно развивается научно-образовательная сфера, неуклонно повышается благосостояние граждан. Все эти достижения вызывают искреннее уважение и заслуживают самой высокой оценки», – сказал президент Касым-Жомарт Токаев.

«Уверен, у казахско-туркменских отношений большое будущее. Наглядным подтверждением этого стали итоги сегодняшних переговоров. Нет сомнений в том, что успешная реализация достигнутых договоренностей придаст мощный импульс нашему многоплановому партнерству, откроет новую страницу в летописи казахско-туркменских отношений», – считает Касым-Жомарт Токаев.

Сердар Бердымухамедов поблагодарил Касым-Жомарта Токаева и весь братский народ Казахстана за вручение ему высшей государственной награды – ордена «Алтын Кыран».

«Рассматриваю этот факт как знак высокого уважения народу Туркменистана, свидетельство крепкой дружбы и добрососедства, объединяющих наши народы на протяжении многих веков. Наше тесное и результативное взаимодействие на международной арене наглядно демонстрирует высокий уровень взаимопонимания, солидарности и взаимной поддержки в решении важных вопросов, стоящих сегодня в региональной и глобальной повестке дня», – сказал президент Туркменистана.

