Главы Туркменистана и Казахстана договорились о расширении сотрудничества

В ходе государственного визита президента Туркменистана в Республику Казахстан в Астане состоялись переговоры на высшем уровне между главами двух государств. Сердар Бердымухамедов и Касым-Жомартом Токаев подтвердили растущую значимость стратегического партнерства и выразили готовность к дальнейшему расширению связей по ключевым направлениям.

Во время официальной встречи президент Токаев, приветствуя туркменского коллегу, подчеркнул особый характер отношений, основанный на многовековой дружбе, братстве, общем историческом прошлом, языке и культуре. Главы государств выразили удовлетворение объемами и качеством сотрудничества, отметив успешное развитие торгово-экономического взаимодействия и культурно-гуманитарных связей. Было подчеркнуто, что, несмотря на достигнутые успехи, сторонам необходимо двигаться дальше, поскольку в повестке дня стоят очень важные вопросы, требующие скорейшего решения.

В ходе состоявшихся переговоров были обсуждены приоритетные направления двустороннего сотрудничества. В частности, были рассмотрены вопросы торгово-экономического, культурно-гуманитарного, транспортно-логистического взаимодействия. Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов выразил искреннюю признательность за гостеприимство, а также передал теплые слова приветствия от имени национального лидера туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедова. Он отметил, что отношения между Туркменистаном и Казахстаном охватывают широкий спектр взаимодействия в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

