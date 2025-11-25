Пропустить навигацию.
 
Главная
RUS  ENG
Поиск:
 
25.11.25 07:01

На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи зарегистрировано 19 сделок

На минувшей неделе на торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана зарегистрировано 19 сделок на общую сумму свыше 9 миллионов 150 тысяч долларов США.

Предприниматели из Объединенных Арабских Эмиратов и Украины закупили карбамид ГК «Туркменхимия» и очищенное дизельное топливо производства ГК «Туркменнефть». Помимо этого, за иностранную валюту покупателям из Киргизии и Эстонии были реализованы хлопчатобумажная пряжа, гладкокрашеные и жаккардовые махровые изделия в ассортименте и джинсовые изделия.

На внутренний рынок туркменские бизнесмены закупили масло базовое и нефтяной кокс, а также хлопчатобумажную пряжу, текстильные отходы, гладкокрашеные и жаккардовые махровые изделия, шерсть каракульскую, густой экстракт солодкового корня. Общая сумма сделок составила более 278 миллионов 156 тысяч манатов.

© TURKMENISTAN.RU, 2025
Версия для печати
  
 

Copyright©2000-2025 Turkmenistan.ru