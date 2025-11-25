Начался государственный визит президента Туркменистана в Казахстан

Президент Сердар Бердымухамедов отбыл с государственным визитом в Республику Казахстан. В столичном Международном аэропорту главу государства провожали официальные лица.

Когда президентский самолет приземлился в Астане, в Международном аэропорту имени Нурсултана Назарбаева, украшенном государственными флагами двух стран, президента Сердара Бердымухамедова тепло встретил президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев. В честь высокого туркменского гостя торжественным маршем прошли воины почётного караула.

Отношения между Туркменистаном и Казахстаном носят характер стратегического партнерства, что во многом определено общностью истории, культуры, языка и духовно-нравственных ценностей двух соседних народов. Оба государства, занимающие ключевые позиции на глобальном энергетическом рынке, уделяют особое внимание укреплению политического диалога, расширению экономического сотрудничества, а также поддержанию региональной безопасности. Главы Туркменистана и Казахстана поддерживают регулярный диалог как в двустороннем формате, так и в рамках региональных и международных организаций. Подобные встречи служат стержневым фактором наращивания межгосударственных отношений.

Одним из приоритетных аспектов туркменско-казахстанских отношений является торгово-экономическое сотрудничество. В этом плане стороны нацелены на последовательное увеличение объемов взаимного товарооборота.

Насыщенная программа государственного визита президента Сердара Бердымухамедова предусматривает встречи и переговоры в различных форматах по широкому кругу вопросов, отвечающих взаимным интересам.

