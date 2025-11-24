Состоялось заседание Меджлиса Туркменистана

Состоялось одиннадцатое заседание Меджлиса Туркменистана седьмого созыва, на котором был обсужден ряд новых законов и нормативно-правовых документов, разработанных в рамках ведущейся по поручению президента Сердара Бердымухамедова масштабной работы по совершенствованию законодательно-правовой базы страны.

На заседание были приглашены заместители председателя Кабинета министров Туркменистана, руководители и представители министерств и ведомств. Главным вопросом повестки дня стало рассмотрение проекта закона Туркменистана «О Государственном бюджете Туркменистана на 2026 год», нацеленного на обеспечение благополучной жизни народа и дальнейшее динамичное социально-экономическое развитие страны, а также проекта постановления Меджлиса «Об исполнении Государственного бюджета Туркменистана за 2024 год».

Как отмечали выступавшие, основной финансово-правовой документ государства нацелен на успешное осуществление всеохватных реформ и укрепление национальной экономики за счет поддержания устойчивых темпов роста ведущих отраслей, развития регионов и реализации огромного потенциала Туркменистана в целом.

